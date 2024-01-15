Стало известно, сколько россиян хотят сменить работу Get experts: 54% опрошенных россиян заявили о желании сменить работу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сменить работу в настоящее время хотели бы 54% россиян, говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts, передает ТАСС. Отмечается, что главной причиной желания найти новое место трудоустройства является неудовлетворенность финансовым вознаграждением. Также исследователи выяснили, что лишь треть работодателей прилагали усилия для удержания своих сотрудников.

Желание сменить работу испытывают более половины (54%) опрошенных профессионалов: 17% уже в активном поиске, 18% планируют начать искать новое место в ближайшее время, 19% — не ранее чем через год. Еще 20% опрошенных ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. 26% не собираются менять место работы и намерены развиваться внутри текущей компании, — говорится в итогах исследования.

Неудовлетворенность финансовым состоянием в качестве главного мотива смены работы назвали 57% респондентов. Затем следует отсутствие возможности для карьерного и профессионального роста — эти факторы обозначили 35% и 24% участников опроса соответственно. Кроме того, желание сменить работу подогревают стрессы (22%), профессиональное выгорание (21%) и отсутствие интересных задач (21%).

При этом 65% опрошенных сообщили о готовности сменить сферу деятельности, 7% целенаправленно ищут работу в другой отрасли. В то же время 23% менять индустрию оказались не готовы. Подавляющее большинство специалистов — 86% — рассчитывают на рост зарплаты при переходе на новое место. При этом 49% респондентов надеются на увеличение дохода более чем на 20%.

В свою очередь работодатели признались, что им стало труднее привлечь квалифицированных специалистов. Это связано с ростом зарплатных ожиданий кандидатов (48%), нехваткой компетентных кадров (41%), недостатком узких специалистов (25%). При этом только 32% предприятий прилагали усилия для удержания своих старых сотрудников.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, что средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023 — началу 2024 года. Данные основываются на результатах регулярных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития при правительстве РФ. По словам ученого, двумя годами ранее граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а год назад — на 106 тысяч. Зубец считает, что рост зарплатных ожиданий является хорошим показателем экономической динамики.