Стало известно, сколько россиян хотят сменить профессию SuperJob: 36% жителей России хотели бы сменить профессию при возможности

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Более трети жителей России (36%) готовы сменить профессию, если бы им предложили вновь выбрать род деятельности, следует из опроса исследовательского центра SuperJob. Еще 47% россиян заявили, что остались бы верны своей профессии. О желании сменить специальность сообщили 36% опрошенных граждан.

36% экономически активных россиян сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь. <...> 47% россиян при наличии шанса выбрать профессию снова остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 36% опрошенных, — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто не хочет менять свой род деятельности, чаще встречаются врачи (66%), дизайнеры и программисты (по 63%), а также системные администраторы и медсестры (по 62%). Участие в опросе принимали 1600 россиян. Анкетирование проводилось в 824 населенных пунктах среди граждан старше 18 лет.

Ранее HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, что перед тем, как просить повышения на работе, нужно составить список своих достижений. Он подчеркнул, что на вероятность положительного ответа от работодателя влияет множество факторов. В частности, к их числу относится время дня, в которое сотрудник беседует с руководством.