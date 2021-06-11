Гордящиеся гражданством россияне оказались счастливее стыдящихся

https://static.news.ru/photo/9555171c-cb51-11eb-9cb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, гордые гражданством, чувствуют себя более счастливыми, чем люди, для которых паспорт страны — повод испытывать чувство обиды за государство, передаёт РБК со ссылкой на исследование экспертов Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В результате опроса стало известно, что документом гордятся 29% респондентов, ещё у 49% это вызывает положительные эмоции.

Чаще остальных гражданством [России] гордятся люди в возрасте 60+, которые находятся на пенсии и не работают (40%), либо работающие пенсионеры (31%). Но старшее поколение испытывает и больше негативных эмоций: пенсионеры, которым приходится работать, чаще чувствуют обиду на страну (30%), чем неработающие (24%), — говорится в отчёте.

Больше всего паспортом РФ гордятся на Урале и в ЦФО — 35% и 33% соответственно. Спокойны и уверены в силу обладания документом также на Урале, в Сибирском и Приволжском федеральных округах — по 23%. Лидирует по «обиженным» на страну ДФО — это чувство испытывают 25% жителей.

Кроме того, из-за пандемии COVID-19 в РФ возросло число желающих отказаться от использования наличных денег. По данным опроса, в 2021 году против налички высказался почти каждый пятый россиянин.

Ранее сообщалось, что в РФ около 140 категорий граждан могут обратиться за бесплатным жильём к государству. Самая массовая группа — так называемые очередники: они становятся в очередь от муниципалитета на получение социального жилья, которое в дальнейшем могут приватизировать. Как правило, это малоимущие граждане, у которых соответствующий уровень дохода.