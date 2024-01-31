Стало известно, сколько россиян гордятся своей страной ВЦИОМ: прошедший год заставил 64% россиян гордиться своей страной больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедший год две трети россиян (64%) начали гордиться своей страной больше, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным опроса, чаще всего об этом чувстве заявляют жители РФ старше 60 лет. При этом 16% граждан признают, что не начали гордиться Россией больше. В целом РФ гордятся 92% россиян.

Две трети наших соотечественников отмечают, что за последний год стали гордиться своей страной больше (64%, 2023 г. — 62%), чаще всего положительно на этот вопрос отвечали граждане старше 60 лет — 70%. Не могут такого сказать о себе 16% россиян (2023 г. — 23%), — говорится в материале.

Прежде всего чувство гордости вызывают достижения и богатства России. На втором месте — народ страны и присущие ему качества. При этом 30% граждан считают поводом для гордости внутреннюю политику государства.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян (53%) совершали поездки к святым местам. Специалисты центра считают, что растущий интерес к религиозному туризму объясняется в том числе повышением роли религии в жизни россиян. Еще одно вероятное объяснение — активное проникновение в жизнь интернета: информация о святых местах стала доступнее.