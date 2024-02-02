Названа доля довольных работой Путина россиян ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». 80% респондентов ответили, что доверяют ему.

При этом доля россиян, которые оказались недовольны работой Путина на посту президента РФ, составила 8%. Еще 11% опрошенных выразили недоверие к действующему российскому лидеру.

Результаты опроса показали, что число россиян, доверяющих Путину, выросло. По состоянию на 19 января их доля составляла 79%. Еще 12% участников опроса заявили, что придерживаются противоположного мнения. 81% россиян тогда положительно оценили его деятельность.

В декабре 2023 года россияне выбрали политика года. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 55% российских граждан считают таковым Путина. В тройку лидеров также вошли глава МИД Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно результатам опроса, за главу правительства проголосовал 21% граждан, а за руководителя внешнеполитического ведомства — 16%. Писателем года, по мнению россиян, стал Захар Прилепин (5%). Первое место среди спортсменов получил олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%). Опрос проводился с 8 по 16 декабря среди 1600 граждан России старше 18 лет.