Стало известно, сколько россиян доверяет Путину ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину составил 78,8%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более 75% россиян заявили, что одобряют деятельность главы государства.

Показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 ноября 2023 года составил 75,7% (+0,1 п. п. за неделю). <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов (-0,4 п. п. за неделю), — говорится в исследовании.

Деятельность российского правительства одобряют 50,7% опрошенных граждан, а премьер-министра Михаила Мишустина — 53%. При этом о доверии председателю правительства высказались 61,1% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю составил 40,1%.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос с 6 по 12 ноября среди жителей старше 18 лет. В общей сложности на вопросы центра ответили 1600 респондентов.

Ранее представители ВЦИОМ сообщили, что более 60% россиян уверены в создании властями всех условий для планирования будущего и достижения целей. Этот показатель достиг максимума в 2019 году и с тех пор остается на высоком уровне. Также 60% жителей считают, что благополучие человека зависит от его собственных решений. Число тех, кто связывает успех с устройством в обществе, сократилось вдвое с 2000 года и составило 30%.