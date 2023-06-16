Названо число россиян, не доверяющих Путину Опрос ВЦИОМа: 78,9% россиян доверяют Путину

Фото: Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% граждан страны, его деятельность одобряют 74,7%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным ВЦИОМа, деятельность правительства одобряют 48,7%, председателя правительства — 52,1%.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% участников опроса (плюс 0,1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п. п. и составляет 74,7%, — говорится в сообщении.

Опрос проводился с 5 по 11 июня 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Согласно предыдущим соцопросам ВЦИОМа, проведенным с 22 по 28 мая, о доверии президенту высказались 80% опрошенных, 15,8% заявили, что не доверяют главе государства.

По данным фонда «Общественное мнение», на начало июня каждый десятый россиянин недоволен работой Владимира Путина на посту президента России. Положительно оценили работу главы государства 79% респондентов, остальные затруднились с ответом. О доверии президенту тогда заявили 77% участников исследования. Недоверие российскому лидеру выразили 14%, затруднились с ответом 10%.