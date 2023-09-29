Стало известно, сколько россиян доверяют Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Более 77% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом деятельность главы государства одобряют 73% жителей.

Так, голосование показало, что доверие к президенту испытывают 77,3% опрошенных. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. В отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина этот показатель составил 60% — больше на 0,4% за последние семь дней.

При этом деятельность главы государства одобряют 73,7%, деятельность правительства — 48,5%, премьера — 51,1%.

Кроме того, у респондентов снизился уровень доверия к лидерам фракции. Так, главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4% (-2,8%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому 16,2% (-1,5%), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,3% опрошенных (-3,3%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью по случайной выборке с 18 по 24 сентября. Участие в нем приняли 1600 человек из разных регионов и городов России в возрасте старше 18 лет.

8 сентября уровень доверия к Владимиру Путину составлял 77,1%, а рейтинг одобрения действий главы государства — 73,6%.