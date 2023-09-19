Стало известно, сколько россиян доказали незаконную мобилизацию «Верстка»: каждый 15-й из подавших в суд мобилизованных вернулся домой

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Каждый 15-й из подавших в суд мобилизованных вернулся домой, доказав, что его призвали незаконно, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на данные районных и гарнизонных судов России. В суд обратился минимум 761 человек, незаконной признали мобилизацию 52 из них.

172 мобилизованных подали в суд в первый месяц после призыва, еще 589 — через несколько месяцев. Активнее всех мобилизацию пытались обжаловать мужчины из Красноярского края. В Москве и Московской области 25 человек судились с призывными комиссиями, но не один иск не удовлетворили.

Чаще всего добивались своего в суде те, кто смог оформить бронь по месту работы, чаще всего на военном предприятии. Никому не удалось избежать мобилизации на основании возраста или необходимости ухаживать за больным родственником.

Тем временем в Москве 235-й гарнизонный военный суд приговорил 29-летнего уроженца Таджикистана к пяти годам лишения свободы условно за то, что он, будучи мобилизованным, покинул в октябре 2022 года расположение части. Гражданин имеет инвалидность по слуху и утверждает, что подписал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Люберец, поскольку его ввели в заблуждение.