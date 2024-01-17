Стало известно, сколько россиян держат новогоднюю елку до лета Опрос KP.RU: 3% россиян не убирают новогоднюю елку до лета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые россияне не убирают новогоднюю елку до лета, число таковых составляет 3%, сообщает KP.RU на основе данных проведенного соцопроса. По информации издания, более половины респондентов при этом убирают елку после старого Нового года.

Как пишет издание, 3% участников опроса заявили, что елка в их жилье может стоять до лета и даже дольше. Однако больше всего оказалось тех, кто всегда убирает елку после старого Нового года — 55%. 7% признались, что убирают елку сразу после Рождества, а 3% убирают новогоднее дерево сразу после 1 января.

При этом 28% опрошенных заявили, что новогодняя елка продолжает создавать в их доме праздничное настроение до конца января или до Крещения. Некоторые не убирают дерево до китайского Нового года, который празднуется в феврале. Елочку до весны держат наряженной 4% респондентов.

Уточняется, что опрос был проведен среди подписчиков сайта издания, а также во «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками исследования стали 6,5 тысячи человек.

Ранее эколог Илья Рыбальченко объяснил, что после использования искусственную новогоднюю елку гораздо труднее утилизировать, чем натуральную. По словам эксперта, миф о том, что покупка искусственной елки поможет сберечь природу, является уловкой маркетологов.