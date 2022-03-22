Стало известно, сколько россиян боятся потерять работу в ближайшее время

Примерно 87% россиян считают, что им не грозит потеря работы в ближайший месяц: 33% россиян считают, что они не потеряют работу в течение месяца, ещё 54% ответили, что потеря работы для них маловероятна. 85% респондентов уверены, что в случае потери работы смогут так или иначе найти аналогичную должность. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК.

87% работающих россиян сообщили , что пока не сталкивались с изменениями оплаты труда или трудового распорядка. Однако 8% заявили о простоях в работе предприятия, 4% — о переводе на неполный или сокращённый график работы, 2% — о выходе в отпуск за свой счёт по предложению работодателя.

Об опасениях потерять работу в ближайший месяц заявили 8% трудоустроенных россиян. В наибольшей степени проблема занятости беспокоит жителей Москвы, где о перспективе потерять работу заявили 17% опрошенных. Кроме того, о возможном уходе клиентов заявили 22% самозанятых и фрилансеров.

Во всероссийском опросе участвовали 1600 человек от 18 лет и старше в 53 регионах России.

Ранее стало известно, что около 55% компаний в России оценивают своё положение на рынке как стабильное. 30% предприятий считают ближайшую перспективу негативной, 16% — скорее позитивной. 38% продолжают найм сотрудников или усилят подбор, 47% перестанут нанимать людей, но сохранят коллективы, ещё 12% будут сокращать работников или готовиться к сокращениям.

При этом 27% стали оказывать сотрудникам психологическую и эмоциональную поддержку, а 4% — материальную помощь. 51% представителей компаний отметили, что не планировали и не планируют пересматривать зарплаты, 35% увеличат зарплаты в плановом порядке, а 10% решили сократить их.