Стало известно, сколько Россия выделит денег эвакуированным из сектора Газа Кабмин РФ выделит 17,7 млрд рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа

Фото: МЧС РФ

МЧС России получит 17,7 млрд рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа. Как говорится в распоряжении, подписанном главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, средства будут распределены между Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областями.

Деньги будут выделены из резервного правительственного фонда и послужат компенсацией средств, которые потратили регионы на размещение таких лиц в 2023 году. В документе отмечается, что эта сумма покроет размещение эвакуированных на полгода. На каждого беженца в день тратится 913 рублей на проживание в пункте временного размещения и 415 рублей на питание.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. Он отметил, что на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

Ранее Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Кроме того, кабмин утвердил план поставок гуманитарной помощи населению анклава. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.