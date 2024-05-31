Стало известно, сколько регионов России ограничат продажу алкоголя 1 июня РБК: 42 региона России ограничат продажу алкоголя 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти 42 регионов России приняли решение ограничить продажу алкоголя в День защиты детей, который празднуется в стране 1 июня, сообщает РБК. Издание уточнило, что согласно законодательству, субъекты вправе самостоятельно принимать подобные меры. При этом в ряде регионов ограничения распространяются только на магазины и не затрагивают заведения общепита.

Так, алкоголь не будут продавать в следующих регионах — Адыгея, Республика Алтай, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Бурятия, Волгоградская область, Вологодская область, Дагестан, Забайкальский край, Ингушетия, Иркутская область, Калининградская область, Калмыкия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и некоторых других. При этом в 47 регионах России ограничений не вводили.

1 июня запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 23:59. При этом по общим правилам, ограничения также работают с 23:00 до 8:00.

Ранее Министерство внутренних дел предложило установить ограничения на количество алкогольной продукции, которую пассажиры смогут приобрести в duty free магазинах аэропортов. Решение было принято в ответ на запросы депутатов о законопроекте, который разрешает торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов.