Стало известно, сколько раз в день можно есть кашу Диетолог Королева посоветовала есть кашу не чаще раза в день

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Каши можно есть не чаще одного раза в день, при этом порция сухой крупы не должна быть больше 80 г, рассказала врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что зерновые каши достаточно включать в рацион три-четыре раза в неделю.

Зерновые каши достаточно есть три-четыре раза в неделю, не чаще одного раза в день. Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы, — пояснила специалист.

Диетолог добавила, что такого количества хватит, чтобы получить из блюда необходимые микроэлементы для организма. Среди круп Королева посоветовала выбирать гречку, овсянку или ячмень. Также следует реже включать в рацион манную кашу. Лучше всего есть блюдо во время завтрака. В другие дни утренний прием пищи может состоять из яиц, творога, авокадо и слабосоленой семги, чтобы питание было разнообразным.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее предупредил, что каши, особенно быстрого приготовления, могут способствовать набору лишнего веса и сильно повышать уровень глюкозы в крови, что нежелательно для людей старше 60 лет. По его словам, каши являются высококалорийным продуктом и если у человека нет активных физических нагрузок, то избыточное потребление может привести к появлению лишних килограммов.