Стало известно, сколько раненых бойцов ВСУ возвращается в строй Военный обозреватель Суконкин заявил, что ВСУ возвращают в строй 90% раненых

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ возвращают в строй до 90% раненых бойцов, сообщил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, это возможно благодаря современной медицине.

Если говорить о всех раненых (бойцах ВСУ. — NEWS.ru), то только 10% из них являются невозвратными потерями, они больше не смогут принимать участие в боевых действиях. Они не убиты, но это безвозвратные потери для армии и для Украины, — заявил он.

Он добавил, что во время Великой Отечественной до 30% раненых не возвращались в строй из-за тяжелых ранений.

Сейчас медицина шагнула вперед, — резюмировал он.

Ранее Суконкин заявил, что данные о потерях ВСУ явно занижены. Reuters накануне сообщило, что, согласно слитым материалам Пентагона, ВСУ понесли общие потери в 124 500–131 000 человек, в том числе 15 500–17 500 убитыми в бою и 109 000–113 500 ранеными.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Глава государства подчеркнул, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.