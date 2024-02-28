Стало известно, сколько получат вкладчики лишенного лицензии банка «Гефест» АСВ оценило страховку перед вкладчиками «Гефеста» в 181,2 млн рублей

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Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка «Гефест» предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации. Ожидается, что выплаты начнутся не позже 13 марта.

Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства <...> сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения. <...> По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей, — сообщило АСВ.

Чтобы ускорить выплаты, АСВ намерено использовать банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе до 4 марта. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Утром 28 февраля стало известно, что Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест» за нарушение федерального законодательства. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций связано с тем, что «Гефест» допускал нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.