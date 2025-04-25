Стало известно, сколько покушений готовилось на митрополита Тихона Митрополит Тихон рассказал о трех готовившихся на него покушениях

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал в беседе с «Крым 24», что на него трижды готовились покушения. По его словам, в связи с этим он находится под личной охраной.

Уже было третье покушение. Но что сделаешь? Приходится. Уже государство заботится. Тоже не от хорошей жизни, поверьте, — поделился митрополит.

Он отметил, что наличие личной охраны — не его выбор, а вынужденная мера. Митрополит также выразил благодарность всем, кто обеспечивает его безопасность.

Ранее настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области иерей Павел Островский заявил, что попытка теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) свидетельствует о предельной мерзости и глупости согласовавшего его Киева. По его словам, священнослужитель любим русскими людьми и объединяет их вокруг себя.