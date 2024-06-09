Стало известно, сколько нужно денег на развитие транспорта в 130 городах Вице-президент МАПГЭТ Морозов: на транспорт надо ежегодно выделять 70 миллиардов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы создать качественную систему общественного транспорта в 130 крупнейших городах России, необходимо ежегодно выделять из бюджета 70 миллиардов рублей, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАПГЭТ) Александр Морозов. По его словам, для федерального бюджета это мизер.

Нужно выделять 70 миллиардов рублей из бюджета ежегодно. С точки зрения федерального бюджета, это мизер. Но заплати мы эти деньги, у нас бы в 130 крупнейших городах был бы отличный транспорт, — сказал он.

Морозов добавил, что еще в России необходимо разработать и принять новый закон о транспортном обслуживании населения городских агломераций. Он, по его мнению, поможет исправить проблемы, накопившиеся в сфере трамвайных, автобусных и троллейбусных перевозок. В законе должна быть прописана обязанность государства обеспечить качество транспортного обслуживания и в достаточной степени его профинансировать, уточнил вице-президент МАПГЭТ.

Как только финансы будут гарантированы, наши трамваи, автобусы и троллейбусы будут безопасными, — сказал Морозов.

Ранее мэр Кемерово Дмитрий Анисимов, комментируя столкновение двух составов, при котором пострадали десятки горожан и погиб один человек, заявил, что износ трамваев, курсирующих на территории города, составляет 80–90%. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет. Анисимов добавил, что понимание источников финансирования появится не раньше 2025 года. Полностью обновить трамваи в Кемерово мэр города обещает к 2027 году.