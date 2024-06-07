Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит убийце Еговцева из «Зова народа» Юрист Русяев: убийце зампреда «Зова народа» Еговцева грозит пожизненный срок

Фото: vk.com/id343626790

Антон Еговцев

Убийце заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева может грозить пожизненный срок, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что это максимальное наказание по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Он добавил, что конкретный срок зависит от квалифицирующих признаков преступления: мотива, способа совершения убийства и наличия отягчающих обстоятельств.

Согласно Уголовному кодексу (ст. 105) Российской Федерации, максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы. Конкретный срок зависит от квалифицирующих признаков преступления, таких как мотив, способ совершения, наличие отягчающих обстоятельств, — пояснил Русяев.

Ранее стало известно, что Еговцева убили в Московской области, когда он шел домой из магазина. Преступник с ножом поджидал жертву в подъезде. Рассматриваются две версии произошедшего: нападение влюбленного в жену Еговцева мужчины и убийство из-за его профессиональной деятельности.

По информации Telegram-канала SHOT, Еговцева убил 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. По некоторым данным, он ударил общественника ножом минимум семь раз, но получил отпор, и его с ранениями госпитализировали.