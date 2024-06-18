Стало известно, сколько лет дали участнику коптевской ОПГ за убийство Суд в Москве приговорил участника коптевской ОПГ Замараева к 20 годам колонии

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Сергей Замараев

Суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима участника коптевской ОПГ Сергея Замараева, сообщили в столичной прокуратуре. Такое наказание обвиняемый понесет за убийства конкурентов. Преступление датируется 1996 годом.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд… приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении прокуратуры.

Участника «коптевской» банды 53-летнего москвича признали виновным по пунктам «а, н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору), пунктам «а, е, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом).

По данным прокуратуры, 13 февраля 1996 года Замараев в составе ОПГ вместе с участниками банды «ореховские» совершил убийство «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова. Его роль заключалась в том, чтобы наблюдать за домом, где проживала жертва. Замараев сообщил подельникам по рации о появлении предпринимателя, после чего сообщники совершили убийство с использованием огнестрельного оружия.

12 января 1998 года осужденный участвовал в убийстве участника «тушинской» ОПГ Вячеслава Степанова. Ранения получили четверо пассажиров трамвая, оказавшегося под обстрелом. Одна женщина скончалась, еще троим был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Ранее суд присяжных вынес обвинение в отношении Олега Медведева и его банды. Главу ОПГ обвиняли в убийстве, бандитизме и других тяжких преступлениях.