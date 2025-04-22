Стало известно, сколько компании «платят» за утечки данных россиян Главред BISA Смирнов: утечки данных стоили компаниям в среднем 11 млн рублей

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Утечки данных россиян в среднем стоили компаниям 11 млн рублей, заявил главный редактор Business Information Security Association Михаил Смирнов во время пресс-конференции «Утечки персональных данных как социально-экономическая проблема». По его словам, при подсчетах учитывались обнаружение инцидента, ликвидация его последствий, а также принятие мер для недопущения в будущем подобных случаев, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас получилась средняя сумма 11 млн рублей. Хотя отдельные эксперты называли прецеденты до 100 млн рублей. Нижняя граница называлась в пределах 2–3 млн рублей, — сказал Смирнов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Среди вводимых новой нормой мер будет самозапрет россиян на дистанционное оформление сим-карт, спам-обзвоны и СМС-рассылки, а также маркировка вызовов с международных номеров.

Помимо этого, закон вводит запрет сотрудникам государственных учреждений, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры. Также в целях дополнительной защиты от кибермошенников появится институт доверенных лиц, которые смогут подтверждать подозрительные операции.