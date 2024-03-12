Стало известно, сколько икры можно съесть за один раз Нутрициолог Габдулхакова: взрослому человеку можно съесть 100–150 грамм икры

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Икра является полезным продуктом, она содержит омега-3 жирные кислоты, минералы и витамины, в том числе витамин B12, липопротеиды и фосфолипиды, полезные для мозга, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Однако она уточнила, что есть икру килограммами не стоит, поскольку это высокожировой продукт. По словам специалиста, взрослому вполне достаточно 100–150 грамм икры.

Если речь о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, 100–150 грамм икры вполне можно себе позволить. В 100 граммах приблизительно 270 ккал — это не так много. Икра — это высокожировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей еще не развита ферментная система желудочно-кишечного тракта. Поэтому детям лучше давать икру порционно — две-три чайные ложки, в зависимости от возраста, при хорошей переносимости — может быть и больше в течение дня, — сказала она.

Врач добавила, что пожилым людям, особенно имеющим хронические заболевания вроде панкреатита, холецистита или просто испытывающим дискомфорт после жирной пищи, рекомендуется не более 50 грамм икры, разбитых на небольшие порции в течение дня.

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