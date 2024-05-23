Стало известно, сколько денег россияне потратят на выпускной ребенка NEWS.ru: 18% россиян готовы потратить от пяти тысяч рублей на выпускной ребенка

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NEWS.ru провел опрос, согласно которому выяснилось, что 18% респондентов готовы потратить на выпускной своего ребенка от 5 до 10 тысяч рублей, 14% опрошенных готовы выделить на это до 20 тысяч рублей, а 15% — свыше 20 тысяч. 8% респондентов при этом ответили, что ребенок отказался посещать данное мероприятие, а 7% высказались за идею поехать на дачу вместо празднования выпускного.

Часть опрошенных — 10% — предпочли бы потратить деньги «на что-то более полезное», в то время как 18% ответили, что у них нет детей. В опросе приняли участие свыше 2800 человек.

Ранее стало известно, что большинство россиян (57%) выступили за маркировку детских игрушек. Респонденты считают, что производителей нужно обязать делать это, так как не все предметы для детских игр безопасны для психики ребенка. При этом 19% опрошенных называют идею «неплохой», но считают, что мера не потребуется «с нормальными родителями и воспитанием».

До этого сообщалось, что среди жителей России 15% готовы отказаться от курения и выпивки ради долголетия, 12% — заняться спортом, 10% — начать практиковать здоровое питание и 22% согласны на все перечисленное. При этом четверть респондентов (25%) признались, что не готовы идти на какие-либо жертвы. По их мнению, жизнь слишком коротка для этого.