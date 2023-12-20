Стало известно, сколько денег потратят россияне на празднование Нового года RT: 75% россиян планируют отпраздновать Новый год на сумму до 30 тысяч рублей

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Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года до 30 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования «АльфаСтрахования». Как сообщили 75% участников соответствующего опроса, самые значительные суммы пойдут на новогодний стол (54% от бюджета) и на подарки своим близким.

(Подарки покупают заранее. — NEWS.ru ) делают это в ноябре 52% участников исследования. 29% заказывают всё необходимое в первой половине декабря через интернет. Оставшиеся опрошенные делают всё в последний момент, — подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что одними из самых популярных подарков на Новый год среди россиян оказались одежда, аксессуары, электроника и ювелирные украшения. Повышенный спрос среди жителей РФ также наблюдается на игрушки, детские подарочные наборы и товары для дома.

Аналитики выяснили, что в предновогодние месяцы в России продали в три раза больше ювелирных украшений, чем год назад. Большинство покупателей выбирают серьги, кольца и подвески. Продажи различных предметов гардероба выросли вдвое. Популярнее всего у россиян стали сезонные аксессуары — шапки, шарфы, перчатки. В два раза также увеличились продажи электроники, в частности наушников, телефонов и умных часов.