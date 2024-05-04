Стало известно, сколько денег потратили россияне на музыку по подписке Россияне потратили за год более ₽25 млрд на музыкальную подписку

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Россияне в 2023 году потратили 24,8 млрд рублей на музыкальные подписки, сообщает РБК, ссылаясь на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). Большинство пользователей предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой, а из 76,3 млн среднемесячной аудитории музыкальных сервисов подписку оплачивают лишь 21,7 млн.

95% российских пользователей предпочитают отечественные платформы. Однако часть россиян все еще пользуется иностранными стримингами, в основном Apple Music.

Сообщается, что практически все доходы музыкальным стримингам приносит платная подписка: в 2023 году на ее долю пришлось 97,5% выручки, или 24,8 млрд рублей. Еще 387 млн рублей принесла стримингам реклама. Оставшиеся 242 млн рублей заработали в России видеохостинги с музыкальным контентом.

Ранее представители петербургского агентства недвижимости «Новостройки медовые» обвинили в плагиате московского риелтора Юлию Ю., которая отсудила 300 тысяч рублей у подмосковного коллеги Сергея Б. за кражу идеи Reels (короткого вертикального видео) в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Эксперты по недвижимости указали, что аналогичный ролик в аккаунте их конкурента появился с разницей в семь месяцев.