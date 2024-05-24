Стало известно, сколько денег инфоблогеры потеряли в 2023 году Известные блогеры РФ в 2023 году потеряли 3,5 млрд рублей доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

По итогам 2023 года установлено, что российские блогеры-коучи и инфлюенсеры потеряли порядка 3,5 млрд рублей доходов, пишут «Известия». В сумму не вошли их выплаты по задолженностям. Доходы блогеров за прошлый год составили 1 млрд рублей, тогда как в 2022 году они установились на отметке в 4,5 млрд рублей.

По информации издания, больше всех среди блогеров потеряла Валерия Чекалина (Лерчек) — 1 млрд рублей. В тройку по этому показателю вошли также Александра Митрошина (650 млн) и Гоар Аветисян (500 млн). Следом идут Елена Блиновская и Аяз Шабудтинов, потерявшие 450 млн и 413 млн рублей соответственно. Отмечается, что «королева марафонов» Блиновская сейчас арестована, а Чекалина обвинялась по двум статьям, но в итоге претензии были сняты в связи с погашением задолженностей.

Также проблемы с законом есть у Шабутдинова — он сейчас под арестом и фигурирует в десятках эпизодов финансовых преступлений — и у Митрошиной, которая обвиняется в неуплате налогов на 127 млн рублей. Некоторые блогеры, такие как Виктория Боня, Аветисян и Оксана Самойлова, прекратили активную деятельность в Сети.

В целом крупнейшие инфопредприниматели по разным причинам — как из-за проблем со следствием, так и из-за осторожности — прекратили или приостановили свою деятельность после ряда громких разбирательств, — уточняется в статье.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что именно он обратил внимание ФНС на деятельность блогеров-инфоцыган. По его словам, он раскрыл налоговые схемы по уклонению от налогов.