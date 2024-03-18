Стало известно, сколько членов избиркомов отстранили от выборов в России Памфилова: во время выборов от работы отстранили девять членов избиркомов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе проведения выборов в России от работы были отстранены девять членов участковых избирательных комиссий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС. По ее словам, всего на участках работали 900 тысяч членов комиссий.

Всего в дни голосования по решению судов были отстранены по всей России из почти 900 тысяч членов участковых комиссий девять членов участковых избирательных комиссий: один секретарь участковой избирательной комиссии и восемь членов, — сказала Памфилова.

Как уточнила глава ЦИК, среди отстраненных числятся три члена избиркомов от КПРФ, инциденты с ними произошли в Удмуртии, а также в Московской и Оренбургской областях. В Адыгее от работы отстранили представителей от ЛДПР и партии «Новые люди», а в Санкт-Петербурге — трех человек от партии «Яблоко» и одного — от «Справедливой России». Среди наблюдателей с участков удалили только двух человек.

Всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя в двух субъектах Российской Федерации: в Краснодарском крае один наблюдатель и в Амурской области один наблюдатель. Это на всю страну, — заключила она.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов огласят 21 марта. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. На втором месте Харитонов, который заручился поддержкой 4,3% избирателей. Даванков набирает 3,83% голосов.