Стало известно, сколько человек смогли вернуть деньги за курсы Шабутдинова МВД: около пяти тысяч человек вернули свои деньги за курсы Шабутдинова

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Аяз Шабутдинов (слева)

Компания бизнес-тренера Аяза Шабутдинова вернула деньги за образовательные курсы почти пяти тысячам учеников, сообщил следователь МВД в Таганском суде Москвы. По его словам, которые приводит ТАСС из зала суда, выплаты произведены в период с 22 июня 2023 года по 11 января текущего года.

Произведены осмотры выписок движения денежных средств по расчетным счетам АНО «ЦРП», в ходе которых установлено, что только в период с 22 июня 2023 года по 11 января текущего года указанным обществом был осуществлен возврат денежных средств в адрес 4977 студентов, недовольных качеством оказанных услуг, — приводит слова следователя агентство.

Ранее стало известно, что следствие возбудило пять новых уголовных дел в отношении блогера Шабутдинова. Всего мужчина обвиняется в 75 тяжких корыстных преступлениях. Суд продлил ему срок ареста до середины августа.

Также сообщалось об аресте на имущество Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму в 100 млн рублей. Представитель МВД в ходе заседания уточнил, что обвиняемые пытались спрятать от следствия свои активы и финансы.

До этого суд постановил арестовать автомобиль и имущество блогера. Кроме того, был наложен арест на денежные средства, находящиеся на его лицевых счетах в российских кредитно-финансовых учреждениях.