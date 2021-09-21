Стало известно, сколько водителей соблюдают День без автомобиля

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос среди автовладельцев ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В результате стало известно, что отказаться от машины в этот день намерены не более 35% участников опроса, сообщается на сайте холдинга.

О намерении поддержать акцию и отказаться от личного автомобиля в этот день заявили 35% опрошенных. Ещё 32% готовы соблюдать этот принцип лишь при крайней необходимости, а 17% не готовы отказаться от личного авто ни при каких обстоятельствах.

Альтернативой личному транспорту для «отказников» должен стать общественный транспорт — им воспользуются 79% опрошенных. 32% готовы проделать часть пути или весь путь до нужного места пешком, а 7% намерены воспользоваться каршерингом. О намерении воспользоваться личным велосипедом или электросамокатом заявили 15% опрошенных, а ещё 9% собираются их арендовать.

Ранее Минтранс предложил ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части. При этом глава Союза пешеходов Владимир Соколов заявил, что СИМ должны двигаться только по велодорожкам. Если их нет, то пользователь СИМ должен спешиться и везти электросамокат по тротуару со скоростью пешехода.