Стало известно, с каким размахом россияне готовы отметить свадьбу «Почта банк»: 31% россиян готов потратить на свадьбу более 500 тысяч рублей

Фото: Базелевс Lunapark

Кадр из фильма «Горько»

Около трети россиян (31%) готовы потратить на организацию и празднование свадьбы более полумиллиона рублей, следует из результатов исследования банка «Почта Банк». Выяснилось, что почти половина респондентов (47%) копит на торжество наличными, отмечать бракосочетание в кредит готовы лишь 17% (в том числе 2% хотели бы воспользоваться кредиткой).

Согласно результатам опроса 17% респондентов планируют потратить на свадьбу до 300 тысяч рублей, 15% — до 400 тысяч рублей, 13% — до 100 тысяч рублей, 12% — до 200 тысяч рублей.

Средства на празднования россияне собираются черпать из разных источников. Так, 7% участников опроса займут деньги у родственников и друзей, еще 5% — назвали другие источники финансирования, в том числе премии.

Что касается гостей, то 57% респондентов хотели бы позвать на свадьбу только родителей и близких друзей, еще 30% — большой круг родственников, коллег и друзей. Лишь 7% намерены отметить вдвоем, еще 4% — в компании друзей и 2% опрошенных — только с родителями.

В опросе приняли участие около 2000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее глава столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук сообщила, что в Москве женщины чаще мужчин делают предложения руки и сердца своим возлюбленным в онлайн-формате. Она отметила, что эта тенденция наблюдается уже не первый год, в 2022 году доля заявлений от женщин в столице составляла 54%.