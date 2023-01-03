Стало известно, разрешат ли россиянам пить пиво на стадионах «Спорт-Экспресс»: в России сохранят запрет на продажу пива на стадионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сохранится запрет на продажу пива и пивных напитков на стадионах, утверждают источники «Спорт-Экспресс». Эта тема была вынесена на обсуждение в 2022 году в связи с решением правительства Москвы разрешить продажу слабоалкогольных напитков (до 16,5 градуса) в культурных и спортивных заведениях. Тогда инициативу поддержал президент Российской федерации спорта (РФС) Александр Дюков.

Как стало известно «СЭ», в 2023 году на российских стадионах не вернут в продажу пиво, — говорится в сообщении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.

Запрет на продажу пива на всех стадионах был введен на время матчей чемпионата мира по футболу в Катаре. На аренах болельщики могли пить только безалкогольные напитки. Власти Катара подчеркивали, что хотят сделать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов.

Ранее глава «Почты России» Максим Акимов рассказал, что компания запустит эксперимент по онлайн-продаже вина в апреле 2023 года. По его словам, соответствующий законопроект о дистанционной торговле винными изделиями, которая будет разрешена исключительно «Почте России», находится на рассмотрении. Он подчеркнул, что заказать и получить алкоголь смогут только совершеннолетние граждане через специальную витрину, а сам товар будет доставлен не раньше, чем через сутки с момента заказа. Вина будут исключительно отечественными.