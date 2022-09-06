Стало известно расписание школьных каникул в новом учебном году Осенние каникулы в новом учебном году для школьников начнутся 29 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стало известно расписание каникул для школьников на новый учебный год. Согласно ему, в первый раз учащиеся по четвертям будут отдыхать с 29 октября по 6 ноября, на зимние каникулы уйдут с 31 декабря по 9 января, а на весенние — с 8 по 16 апреля. В «МК в Мурманске» уточнили, что администрация каждой образовательной организации может сдвигать даты отдыха на неделю вперед или назад.

Даты отличаются для тех школьников, которые учатся по семестрам. Их первый отдых в году состоится с 10 по 16 октября. Второй — с 21 по 27 ноября. Зимние каникулы также стартуют 31 декабря, а закончатся 8 января. Почти неделю ученики будут отдыхать в феврале — с 20 по 26 число, а весенние каникулы пройдут с 3 по 9 апреля.

Дополнительно отдохнуть школьники смогут в праздники. В новом году выходные дни будут 4 ноября (День народного единства), 23–26 февраля (День защитника Отечества), 8 Марта (Международный женский день), 29 апреля — 2 мая (Праздник Весны и Труда), а также 6–9 мая (День Победы).

Психиатр Владимир Скавыш ранее объяснил, чтобы увлечь ребенка учебой в школе, нужна только позитивная мотивация. Он предупредил родителей, что принуждать учиться или наказывать школьника нельзя, так как это не будет иметь никакого положительного эффекта.