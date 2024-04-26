Российские власти готовы продлить действие программы семейной ипотеки, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что однозначно на льготное кредитование смогут рассчитывать семьи с детьми младше шести лет.

Семейная ипотека точно будет продлена, как минимум для семей с детьми младше шести лет. Это поручение президента, мы его будем четко исполнять, отметил он.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что программа льготной ипотеки не предусмотрена для регионов к западу от Урала. По его словам, жителям центральных регионов России, а также Новосибирска, Челябинска и Екатеринбурга не стоит рассчитывать на поддержку от государства.

Тем временем в Министерстве финансов России ранее заявили, что жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей стала доступна ипотека по низкой ставке. Она составляет 2% при покупке вторичного жилья.

Также Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким. В Центробанке отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%.