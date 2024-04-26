Минфин озвучил условие при продлении семейной ипотеки В Минфине сообщили о продлении семейной ипотеки россиянам с детьми до шести лет

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Российские власти готовы продлить действие программы семейной ипотеки, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что однозначно на льготное кредитование смогут рассчитывать семьи с детьми младше шести лет.

Семейная ипотека точно будет продлена, как минимум для семей с детьми младше шести лет. Это поручение президента, мы его будем четко исполнять, — отметил он.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что программа льготной ипотеки не предусмотрена для регионов к западу от Урала. По его словам, жителям центральных регионов России, а также Новосибирска, Челябинска и Екатеринбурга не стоит рассчитывать на поддержку от государства.

Тем временем в Министерстве финансов России ранее заявили, что жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей стала доступна ипотека по низкой ставке. Она составляет 2% при покупке вторичного жилья.

Также Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким. В Центробанке отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%.