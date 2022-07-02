Стало известно, продают ли пиво в бывшем «Макдоналдсе» Во «Вкусно — и точка» опровергли появление пива в меню

Компания «Вкусно — и точка», которая пришла на замену покинувшему российский рынок «Макдоналдсу», опровергла появление алкогольных напитков, в частности, пива в меню ресторанов. Появившиеся в Сети фотографии сделаны на другом предприятии, которое принадлежит бывшему франчайзинг партнеру Макдоналдс, ООО «Развитие Рост», передает «Газета.ru».

Это не ресторан сети «Вкусно — и точка». Это предприятие, расположенное на Ленинградском вокзале. Оно принадлежит бывшему франчайзинг партнеру Макдоналдс, ООО «Развитие Рост». Наша сеть не меняет своего решения по поводу продажи алкоголя в своих ресторанах, — сообщили в пресс-службе компании.

Днем 2 июля в СМИ появились кадры, на которых видно, как в терминале самообслуживания с очень похожим на «Макдоналдс» меню можно заказать пиво за 180 рублей.