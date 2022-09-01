Стало известно, придется ли жильцам платить за долги соседей по ЖКХ Адвокат Сергеев: новое постановление не предполагает распределения долгов ЖКХ на соседей

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С 1 сентября вступает в силу новое постановление правительства по ЖКХ, ознакомившись с которым многим показалось, что теперь жильцы должны будут платить по долгам своих соседей. На самом деле документ этого не предполагает, речь идет об изменении формулы начислений за использованные общедомовые ресурсы, пояснил руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев в разговоре с «Царьградом».

Юрист отметил, что раньше жителям нельзя было начислять оплату на содержание общедомовых нужд выше норматива, который в каждом регионе устанавливался отдельно. Это ограничение действовало пять лет, а теперь его снимают.

То есть теперь весь объём коммунального ресурса, затраченного на общедомовые нужды, будет распределяться на всех жителей. И формально смысл постановления не такой, что за должников будут платить соседи, — подчеркнул эксперт.

Сергеев добавил, что у закона есть ряд исключений. Например, если житель многоэтажки сломает свой прибор учёта потребления общедомовых ресурсов и подключит майнинговую ферму, то расходы на её работу лягут на соседей. Однако и в таком случае жители могут это пресечь, заключил специалист.

Президент России Владимир Путин ранее поручил пересмотреть тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. По указу главы государства, к 1 декабря будет разработана и утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры с возможностью ее продления до 2030 года.