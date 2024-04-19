Стало известно, причастны ли ВСУ к падению Ту-22М3 на самом деле Военэксперт Матвийчук: у ВСУ нет возможности устроить диверсию против Ту-22М3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетоносец Ту-22М3

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут быть причастны к падению российского ракетоносца Ту-22М3 на Ставрополье. По его словам, самолет является неуязвимым для ПЗРК вероятных диверсантов. Собеседник напомнил, что регион находится слишком далеко от зоны СВО для ЗРК ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВСУ не могут быть причастны к падению Ту-22М3, так как это Ставропольский край. А Ту-22М3, насколько я знаю, летают на такой высоте, куда ни один ЗРК ВСУ не достанет — слишком далеко от зоны СВО, тем более глубоко в российском тылу, не говоря уже про ПЗРК. Так что версию о диверсии ВСУ я бы исключил полностью, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил смерть третьего члена экипажа самолета Ту-22М3. Он отметил, что на месте происшествия продолжаются спасательные работы, четвертый пилот еще не найден. По его словам, несколько членов экипажа успели катапультироваться при падении воздушного судна.

В Минобороны России до этого подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным ведомства, бомбардировщик направлялся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту не было. Предварительной причиной крушения в МО назвали техническую неисправность, начато расследование.