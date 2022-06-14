Стало известно, при какой кровопотери человек может умереть Врач Бергман: человек может умереть при потере 3,5 литра крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, какая кровопотеря может стать для человека смертельной. По его словам, обращать внимание нужно не только на количество потерянной крови, но и на объем циркулирующей.

Необходим этот показатель, так как в зависимости от антропометрических данных и пола, объём крови у взрослого человека варьируется от 3,5 до 5,5 литра. И поэтому давать данные только в миллилитрах неверно, — заявил специалист.

По его данным, летальный исход может гарантировать потеря 3,5 литра циркулирующей крови, что в среднем составляет 70% всей имеющейся в теле человека.

Также Бергман обратил внимание на то, что решающим фактором может стать скорость кровопотери. В таком случае нужно действовать оперативно.

Большую роль играет скорость кровопотери. Например, если это кровотечение из магистральной артерии — счёт идёт на минуты и главный фактор время! — убежден он.

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