Стало известно предсказание Ванги о роковых пяти «двойках» на 22.12.2020

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Журналист и летописец Ванги Сергей Косторной обнародовал загадочное предсказание прорицательницы о пяти «двойках». Как посчитал сам приятель слепой предсказательницы, речь, скорее всего идёт о дате 22.12.2020, в которую должно произойти что-то важное для мира.

Скорее всего, уверяет Косторный, речь идёт о какой-то мощной вспышке на Солнце, которая повлияет на людей самым негативным образом. То есть, это явление настолько серьёзно может отразиться на психике людей, что многие просто потеряют разум, попытался разъяснить журналист в эфире программы «На самом деле» на Первом канале .

Она говорила: «На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце». Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на Солнце, — рассказал летописец провидицы.

Эксперты огласились, что учёные действительно прогнозируют 21 и 22 декабря мощную вспышку на Солнце, но что касается психики, то пандемия коронавируса уже отразилась на поведении людей.

В двадцать первый год люди войдут с чистыми руками и другими мозгами, — согласилась с коллегами эксперт программы Сабина Пантус.

В последнее время у Ванги возникло столько последователей и тех, кому якобы она доверяла свои предсказания, что организаторы эфира решили проверить на правдивость нескольких таких последователей, чтобы не сеять в людях веру в различного рода фантазии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знакомый Ванги, журналист Сергей Косторной рассказал, что его знаменитая приятельница оставила массу предсказаний насчёт будущего. Но обнародовать их ясновидящая разрешила только в определённые сроки.