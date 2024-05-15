Стало известно, повторятся ли мощные магнитные бури 59.RU: ученые ожидают уменьшения магнитных бурь на Земле

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Солнечная активность снижается, магнитных бурь становится меньше, заявил порталу 59.RU замдиректора Политехнической школы Пермского политеха Евгений Бурмистров. По его словам, в прошлый раз магнитные бури такой силы были почти 20 лет назад — в августе 2005 года.

Нас ждет постепенное снижение солнечной активности и уменьшение уровня магнитных бурь уже с 14 мая, — отметил специалист.

В ближайшие дни, говорит Бурмистров, магнитные бури продолжатся, но будут не такими сильными. По его словам, некоторые космические агентства прогнозируют, что в этом месяце они будут незначительными.

12 мая ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что Земля переживает самую крупную магнитную бурю за 20 лет и третью по величине за всю историю наблюдений. Буря признана второй по силе в XXI веке. По его словам, о силе магнитной бури свидетельствуют северные сияния в Африке и Средиземноморье.

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков ранее заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии и, если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.