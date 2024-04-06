Стало известно, поможет ли отказ от новостей унять тревогу Гештальт-терапевт Смолярчук: отказ от чтения новостей не поможет унять тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Информационная изоляция — отказ от чтения новостей и просмотра телевизора — не поможет справиться с тревогой, таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. По ее словам, такой уход от реальности неэффективен и грозит эмоциональным выгоранием.

Я сегодня слышала от психологов некоторые рекомендации — выключить телевизор, перестать читать новости, отключиться от реальности. Такой персональный рай себе создать и радоваться. Это не работает с точки зрения психиатрии, психоанализа. Это такой быстрый путь к выгоранию. Человек не может жить в созданном им сюрреализме. Выйдя из придуманной сказки, он сойдёт с ума, — считает эксперт.

Она указала, что работающему, социально активному человеку некуда деться от реальности и возвращение в нее из информационной изоляции вызывает выгорание. Специалист объяснила, что выгорание характеризуется эмоциональной вымотанностью, несовпадением ожиданий со стараниями. В этом случае она посоветовала снизить темп и попробовать найти другой путь.

Ранее специалисты Химкинской областной больницы рекомендовали для избежания эмоционального переутомления своевременно и достаточно отдыхать. В медучреждении подчеркнули, что нужно спать достаточное количество часов, а также грамотно распределять физические и умственные нагрузки.