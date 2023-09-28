Стало известно, помогут ли черви-растворители уничтожить пластиковый мусор Ветеринар Шеляков: на Земле нет животных, способных переварить пластик

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В естественных условиях не существует многоклеточных организмов, которые могли бы переработать пластик, заявил ветеринар Михаил Шеляков, комментируя для NEWS.ru сообщение о том, что испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик. По его словам, речь может идти о генно-модифицированных организмах.

Обычный пластиковый пакет всех нас переживет. Если действительно в природе был организм, питающийся пластиком, о нем бы уже знали. Пока таких нет. Человек пытается избавиться от того, что сам породил, — отметил ученый.

Он добавил, что изыскания подобного плана идут давно, так как в Мировом океане уже есть целые острова из пластикового мусора. Поэтому появление таких червей — это прекрасно, но как бы их популяция или модификация, которой их подвергнут для переваривания несъедобных материалов с точки зрения природы, не привело к масштабной катастрофе.

Были выведены лет пять назад генно-модифицированные тараканы. Они, как сообщали, и пластик могли переваривать, но возникли футуристические опасения, что если их начнут использовать для переработки мусора, то, рано или поздно, они выйдут за пределы предприятия и начнут переваривать все, что угодно, и это закончится катастрофой — пожрут все, — резюмировал Шеляков.

Ранее в правительстве России рассказали, что с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Отмечается также, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.