Стало известно, какие танки с ноу-хау Украина никогда не получит Военный эксперт Матвийчук: Израиль никогда не отдаст Киеву свои танки «Меркава»

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Танк «Меркава»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Израиль никогда не передаст Украине свои танки «Меркава». По его словам, еврейское государство опасается доступа других стран к «ноу-хау», применяемых в данных машинах.

«Меркава» — не совсем танк, а смесь танка и бронетранспортера, но с отличными электроникой, прицелом и проходимостью. Израиль много раз утверждал, что не поставляет боевую технику Украине. Кроме того, «Меркава» и не нужна Киеву. В такой местности такой танк крайне уязвим. Также Израиль не хочет, чтобы к третьим странам попали их ноу-хау в области активной защиты и ходовой части, — добавил Матвийчук.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.