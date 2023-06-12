Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста эмоционально отреагировала на речь своего мужа в Кремле и расплакалась, когда он говорил о смысле названия фильма «Вызов» как о вызове, брошенном России историей. Актриса Софья Эрнст снимала продюсера на камеру смартфона и плакала, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов, и мы этот вызов приняли, — подчеркнул Эрнст во время речи, заставившей растрогаться его жену.
В День России президент страны Владимир Путин вручил Эрнсту награду за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов». Это первая часть картины, которая была отснята на борту Международной космической станции (МКС). Гендиректор Первого канала получил Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Этой же награды были удостоены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приложившие руку к картине.
В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.
Фото: Пресс-служба президента РФ
Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце
Фото: Пресс-служба президента РФ
Актриса Софья Эрнст Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: kremlin.ru
Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова
Фото: Пресс-служба президента РФ
Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева
Фото: Пресс-служба президента РФ
Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков
Фото: Пресс-служба президента РФ
Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин
Фото: Пресс-служба президента РФ
Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов