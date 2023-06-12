Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста эмоционально отреагировала на речь своего мужа в Кремле и расплакалась, когда он говорил о смысле названия фильма «Вызов» как о вызове, брошенном России историей. Актриса Софья Эрнст снимала продюсера на камеру смартфона и плакала, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов, и мы этот вызов приняли, — подчеркнул Эрнст во время речи, заставившей растрогаться его жену.

В День России президент страны Владимир Путин вручил Эрнсту награду за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов». Это первая часть картины, которая была отснята на борту Международной космической станции (МКС). Гендиректор Первого канала получил Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Этой же награды были удостоены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приложившие руку к картине.

В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце

Актриса Софья Эрнст Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса Софья Эрнст Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова

Фото: kremlin.ru

Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева

Фото: Пресс-служба президента РФ

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева

Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков

Фото: Пресс-служба президента РФ

Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков

Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин

Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов

Фото: Пресс-служба президента РФ

Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России, главный внештатный специалист, уролог ДЗМ Дмитрий Пушкарь

Фото: Пресс-служба президента РФ

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России, главный внештатный специалист, уролог ДЗМ Дмитрий Пушкарь