Стало известно, почему жена Эрнста расплакалась в Кремле Жену Эрнста тронули слова мужа о вызове, брошенном России историей

Фото: kremlin.ru

Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста эмоционально отреагировала на речь своего мужа в Кремле и расплакалась, когда он говорил о смысле названия фильма «Вызов» как о вызове, брошенном России историей. Актриса Софья Эрнст снимала продюсера на камеру смартфона и плакала, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов, и мы этот вызов приняли, — подчеркнул Эрнст во время речи, заставившей растрогаться его жену.

В День России президент страны Владимир Путин вручил Эрнсту награду за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов». Это первая часть картины, которая была отснята на борту Международной космической станции (МКС). Гендиректор Первого канала получил Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Этой же награды были удостоены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приложившие руку к картине.

В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.