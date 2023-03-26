Стало известно, почему ВСУ бросают на убой русскоязычных мобилизованных РИА Новости: Киев намеренно бросает на убой мобилизованных из русскоязычных областей

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевский режим специально отправляет на участки самых тяжелых боев в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины, заявили РИА Новости российские военные, размещенные под Марьинкой. Они показали документы погибших украинских военных, из которых следует, что на передовой были уроженцы Одесской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование, — сказал российский военнослужащий.

Его сослуживец считает, что украинские власти специально посылают на передовую в основном русскоязычное, православное население. Они стравливают нас, думает он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что с каждым месяцем в рядах ВСУ растет число женщин. Многие из них получают военно-учетные специальности, прежде разрешенные лишь мужчинам, отметил он. Подполковник ЛНР указал на то, что в ВСУ теперь «нет женщин и мужчин, есть военнослужащий».