Стало известно, почему вредно носить телефон в кармане Терапевт Кондрахин предупредил о проблемах со здоровьем из-за привычки носить телефон в кармане

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Привычка носить телефон в кармане может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к нарушению сердечного ритма, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с «Москвой 24» терапевт пояснил, что из-за гаджета нагревается ткань и возникает электромагнитное излучение.

Телефон в нагрудном кармане будет нагревать ткань и создавать электромагнитное излучение в области сердца. Он может давать фон, который не сегодня и не завтра, но со временем будет влиять на работу сердца. Он может дать определенное нарушение ритма, а это уже предпосылка к развитию серьезных изменений, — уточнил специалист.

По словам врача, телефон в нагрудный карман нельзя класть при наличии кардиостимулятора или при прохождении кардиоисследований, так как могут возникнуть помехи. Кроме того, привычка носить гаджет в кармане брюк может вызвать воспалительные заболевания половых органов у мужчин из-за электромагнитного и теплового воздействия. Женщинам тоже не рекомендуется убирать телефон в брюки, так как это приводит к нарушению в работе репродуктивной системы.

Специалист уточнил, что самым безопасным является ношение телефона в кармане куртки, так как телефон находится на безопасном расстоянии от тела. Кроме того, можно использовать переносной карман, который надевается на руку во время занятий фитнесом. Врач посоветовал держать гаджеты дальше от себя из-за электромагнитных излучений.

Врач-нарколог Даниил Петров ранее предупредил, что передозировка при курении вейпов или электронных средств доставки никотина может вызвать отравление, рвоту, тошноту и тахикардию. По его словам, курение вейпов также повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.