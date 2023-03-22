Стало известно, почему врачи запрещают мочить Манту Аллерголог Болибок: врачи просят не мочить Манту, чтобы не спутать ее с вакциной БЦЖ

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Мочить место введения пробы Манту можно, однако врачи зачастую советуют этого не делать по аналогии с вакциной БЦЖ, заявил в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, вакцина и проба имеют общий элемент в составе, туберкулин, однако БЦЖ вводит при помощи скарификатора, из-за чего на покровах кожи остаются царапинки. Именно их мочить и нельзя, подчеркнул врач. По его мнению, медики просят не мочить Манту, чтобы не путаться самим.

Полагаю, что медработники, чтобы не путаться, всем говорят, что не надо мыть, мочить и так далее в обоих случаях. Но они разные. БЦЖ — вакцина, а Манту — туберкулиновая проба на иммунитет к туберкулезу или аллергию. <...> При вакцинации более жесткие требования. Это связано с тем, что вакцину вводят с помощью скарификаторов, а не шприцом, как при Манту. На коже делают царапинки и туда вводят вакцину. Вот эти царапинки нежелательно было мочить, так как на коже остаются ранки, — объяснил Болибок.

Ранее стало известно, что в Новосибирске девочке хотят запретить ходить в школу из-за отказа ее родителей делать пробу Манту. В учебном заведении отметили, что без заполненной карты здоровья ребенок может представлять опасность для других детей. Пульмонолог Лариса Матько рассказала, что альтернативой пробе на туберкулез могут стать так называемый Т-спот-тест или более точный диаскинтест, когда антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем.

Между тем юрист Константин Зиновьев подчеркнул, что родители имеют право не разрешать делать Манту, однако в таком случае ребенка могут отстранить от занятий в школе на законных основаниях.