Стало известно, почему уплыли на Аляску задержанные там жители Чукотки РИА Новости: задержанные на Аляске жители Чукотки пытались уйти от ответственности в РФ

Фото: Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global Look Press

Анкоридж, США

Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США, пытаясь избежать ответственности за ряд незаконных действий в России. Предположение ряда СМИ, что мужчины хотели скрыться от частичной мобилизации, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Два россиянина доплыли до острова Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, где их 6 октября задержали и отправили под стражу в Анкоридж.

Они поплыли [на лодке] намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ — решили скрыться, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчины немолоды и по возрасту не попадают под призыв.

Ранее задержанные на Аляске мужчины рассказали жителям острова, что отправились из города Эгвекинот Чукотского автономного округа и преодолели по морю примерно 480 км. Таможенная и пограничная службы страны определяют «возможность въезда этих лиц в Соединенные Штаты Америки».