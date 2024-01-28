В России стали чаще увольнять удаленщиков WSJ: удаленщиков увольняли на 35% чаще офисных сотрудников в 2023 году

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Удаленных сотрудников в 2023 году увольняли на 35% чаще, чем их коллег, посещавших офис, пишет Wall Street Journal. Аналитики Live Data Technologies уточнили, что в прошлом году работы лишились 10% удаленщиков и 7% граждан, работавших на территории работодателя или на гибридной основе.

Когда менеджер по найму узнает, что ему придется сократить 10% персонала, ему легче включить в список кого-то, с кем нет близких личных отношений, — пояснил Энди Челленджер, старший вице-президент компании по HR-консалтингу Challenger, Gray & Christmas.

Кроме того, удаленные работники чаще посещающих рабочее место коллег принимают решение уволиться. За два месяца прошлого года 12% полностью удаленных сотрудников перешли на новое место работы, аналогичный шаг сделали всего 9% их офисных коллег.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года все официально трудоустроенные сотрудники в России, работающие удаленно, будут обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%, невзирая на место исполнения служебных обязанностей. Если их уровень дохода превысит 5 млн рублей, то ставка НДФЛ поднимется до 15%.

До этого HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в России начался серьезный дефицит кадров, и ситуация со временем будет ухудшаться. Эксперт предположил, что наиболее серьезный дефицит кадров в России будет наблюдаться в отраслях торговли, строительства и IT-сферы. Количество доступных вакансий в России за последние пять лет выросло почти вдвое, указал специалист.