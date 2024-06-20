Стало известно, почему Тимур Иванов открестился от Минобороны России Адвокат Иванова подтвердил, что его освободили от должности замминистра обороны

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Тимур Иванов

Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере более одного миллиарда рублей, освобожден от должности замминистра обороны России, заявил его адвокат Мурад Мусаев. По словам юриста, которые приводит ТАСС, это не связано с уголовным делом.

Кадровый состав Минобороны недавно сильно поменялся. Но увольнение Иванова никак не связано с его уголовным делом, — сказал он.

Ранее Иванов заявил в суде, что более не является заместителем министра обороны. Он объяснил, что до задержания был трудоустроен, но теперь лишился работы. Затем заседание было закрыто по просьбе следствия. На нем рассматривался вопрос о продлении срока ареста.

Ранее сообщалось, что номера на автомобилях Иванова могли обойтись экс-замминистра обороны в более чем 6 млн рублей. В частности, у него во владении был внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Выяснилось, что стоимость подобного госномера может составлять 2,5–3 млн рублей.

До этого Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.