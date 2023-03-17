Стало известно, почему сыр воздействует на человека как наркотик Диетолог Соломатина объяснила наркотическое воздействие сыра его концентрированностью

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Воздействие сыра на организм человека можно сравнить с наркотическим из-за его высокой концентрированности, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Царьградом» специалист заявила, что из этого продукты человек может получить такое количество полезных компонентов, которое содержится в нескольких литрах молока.

Сыр — это не что иное, как концентрат. По сути, это то же молоко, но которое ещё сброжено, ферментировано. От этого оно становится полезнее. То есть продукт частично уже переварен бактериями. То есть человек получает сразу столько полезных компонентов, как если бы он выпил несколько литров молока, — пояснила Соломатина.

По словам диетолога, наркотический эффект от еды обусловлен исторически. Это связано с тем, что раньше пища добывалась с большим трудом, поэтому при ее употреблении начинали действовать центры удовольствия. Благодаря этому человек поощрял себя и снижал боль от полученных ранений. Врач объяснила, что сильнее всего эффект наблюдается именно из-за концентрированных продуктов, одним из которых и является сыр.

Она отметила, что наркотическое воздействие оказывают твердые сыры, такие как пармезан. Специалист также заявила, что сейчас необходимости в концентрированной еде нет, так как у людей всегда есть доступ к пище, но привычки, сформированные исторически, все равно остались.

Соломатина ранее посоветовала отказаться от употребления сыра людям с гипертонией и повышенным холестерином. Она пояснила, что это связано с большим содержанием соли и жиров, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.